Una mujer fue trasladada al hospital tras un siniestro vial en el microcentro

Una mujer mayor resultó herida en la tarde de este viernes luego de ser arrollada por una camioneta Renault Kangoo en la intersección de las calles Vicente López y Bolívar, en el microcentro de la ciudad.

Como consecuencia del impacto, la mujer fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» por una ambulancia del servicio de salud pública para evaluar el carácter de sus lesiones.

Personal policial mantiene interrumpido el tránsito en el sector para permitir las tareas de rigor.