Más de 130 profesionales de la salud ingresaron al sistema público local en los últimos dos años

El jueves se llevó a cabo una reunión encabezada por referentes del Consejo Administrativo de Salud y de los distintos servicios del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, en la que se abordó el Modelo de Gestión por Cuidados Progresivos que se implementa en el sistema público de salud, tanto sus objetivos como en su puesta en práctica.

“La realidad es que el sistema de salud de Olavarría está enmarcado en un proyecto que se encuentra entre los más modernos que se pueden aplicar. La incorporación de talento humano es clave y debe ser incremental en función de los objetivos que nos proponemos”, destacó el subsecretario de salud doctor Fernando Alí.

En ese marco, se puso en valor el trabajo realizado por el personal que, día a día, recibe y atiende a pacientes que arriban no solo desde distintos puntos del Partido, sino también de toda la región. Un plantel integrado por médicos y técnicos de diversas especialidades, que en los últimos dos años ha incorporado 135 nuevos profesionales para dar respuesta a un modelo de atención que ubica al paciente en el centro.

Asimismo, agregó: “Queremos contarles que este equipo de gestión tiene un proyecto de sistema de salud basado en un modelo de gestión y atención por cuidados progresivos y continuos. Esto significa que, para nosotros, lo más importante es el paciente, y que todas las acciones que desarrollamos y financiamos dentro del hospital están orientadas a su atención”.

De acuerdo con los datos proporcionados por el área de Recursos Humanos del Consejo Administrativo de Salud, entre enero de 2024 y marzo del corriente año el sistema público registró el ingreso de 135 profesionales.

Terapia Ocupacional, Kinesiología/Fisiatría, Obstetricia, Odontología, Pediatría, Cardiología, Bioquímica, Nutrición, Cirugía Pediátrica, Psicología, Gastroenterología, Biología Molecular, Neonatología, Psicopedagogía, Técnicos en Enfermería, Técnicos de Laboratorio, Técnicos en Diagnóstico por Imágenes y Técnicos en Instrumentación Quirúrgica son algunas de las especialidades que han sumado nuevos profesionales a sus equipos de trabajo.

Del encuentro además participaron jefes de unidades funcionales de reconocida trayectoria en el sistema de salud: Fátima Gorosito, Alejandra Capriata, Gabriela Picart, Virginia Buzeki, Jorgelina Montenegro y María Eugenia de Rossi. También estuvieron presentes la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Florencia Lestrada; el subsecretario de Recursos Humanos, Alex Herrera; y la subsecretaria de Administración, María Emilia Castro.