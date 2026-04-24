Refuerzan la seguridad rural con operativos de drones en Olavarría
Gentileza Desayuno con Noticias
Ante el incremento de casos de abigeato en el Partido de Olavarría, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso el despliegue de dos drones que realizaron operativos preventivos durante la madrugada de este viernes.
Las aeronaves no tripuladas cuentan con cámaras térmicas de alta resolución, capaces de detectar la presencia de personas a una distancia de 500 metros en condiciones de total oscuridad. Los operativos tuvieron como base logística el Aeródromo Municipal y se concentraron en las zonas rurales de Hinojo, Sierra Chica y Blanca Chica, entre otros puntos estratégicos del partido.
Estos dispositivos presentan las mismas características técnicas que los modelos presentados oficialmente en la ciudad durante el año pasado, diseñados específicamente para el patrullaje de grandes extensiones de campo donde el acceso terrestre resulta dificultoso.
Antecedentes del despliegue tecnológico en la zona
La implementación de esta tecnología en el partido tiene hitos claros en la gestión de seguridad rural:
- Septiembre de 2023: El gobernador Axel Kicillof encabezó en Olavarría (precisamente en la Escuela de Policía «Juan Vucetich» de Villa Fortabat) la presentación oficial de la flota de drones destinados a la vigilancia rural para toda la provincia. En aquel acto, se destacó que estas unidades marcarían un «antes y un después» en el combate contra el delito en el campo.
- Mayo de 2024: Se registró uno de los primeros resultados operativos de relevancia en el distrito. Un drone del Ministerio de Seguridad, operando desde Olavarría, permitió detectar a un grupo de cazadores furtivos en un campo de la jurisdicción de Sierra Chica. El seguimiento aéreo facilitó que los móviles del Comando de Prevención Rural (CPR) interceptaran la camioneta en la zona de Paso López y avenida Alberdi.
- Puesta operativa local: El intendente Maximiliano Wesner ha mantenido gestiones constantes para que estas unidades mantengan base en el Aeródromo Municipal, permitiendo una respuesta más ágil ante las denuncias de los productores locales por hechos de inseguridad y faena clandestina.