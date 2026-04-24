Refuerzan la seguridad rural con operativos de drones en Olavarría

Gentileza Desayuno con Noticias

Ante el incremento de casos de abigeato en el Partido de Olavarría, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso el despliegue de dos drones que realizaron operativos preventivos durante la madrugada de este viernes.

Las aeronaves no tripuladas cuentan con cámaras térmicas de alta resolución, capaces de detectar la presencia de personas a una distancia de 500 metros en condiciones de total oscuridad. Los operativos tuvieron como base logística el Aeródromo Municipal y se concentraron en las zonas rurales de Hinojo, Sierra Chica y Blanca Chica, entre otros puntos estratégicos del partido.

Estos dispositivos presentan las mismas características técnicas que los modelos presentados oficialmente en la ciudad durante el año pasado, diseñados específicamente para el patrullaje de grandes extensiones de campo donde el acceso terrestre resulta dificultoso.

Antecedentes del despliegue tecnológico en la zona

La implementación de esta tecnología en el partido tiene hitos claros en la gestión de seguridad rural: