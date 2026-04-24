Pampa Energía presentó un RIGI para invertir US$ 2.400 millones en Bahía Blanca
Se trata de una futura planta de fertilizantes. La idea es producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea granulada.
El grupo Pampa Energía, encabezado por Marcelo Mindlin, presentó ante el Gobierno un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que prevé destinar 2.400 millones de dólares a la construcción de una planta de fertilizantes en Bahía Blanca.
La iniciativa, canalizada a través de su subsidiaria Fértil Pampa, apunta a producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea granulada, con fuerte perfil exportador.
De acuerdo con un comunicado, Fértil Pampa prevé la construcción de «una planta productora de amoníaco y dióxido de carbono, una o más plantas de producción de urea granulada, unidades auxiliares y capacidad de almacenamiento, instalaciones de despacho de producto terminado, e infraestructura necesaria para el suministro de gas natural, agua y electricidad».
Cifras en mano
La compañía, como cuenta La Nueva, ya gestiona financiamiento internacional con el BID y el Banco Mundial, y estima que la obra demandará unos cuatro años. Una vez en marcha, podría generar exportaciones por 890 millones de dólares anuales.
El impacto también se medirá en el empleo: durante la etapa de construcción se crearían unos 3.500 puestos de trabajo, mientras que luego se mantendrían entre 200 y 300 empleos permanentes.
La inversión se inscribe en una estrategia más amplia de Pampa Energía, que ya impulsa proyectos millonarios en Vaca Muerta y en infraestructura de gas y petróleo.