Fuerte choque en microcentro de Olavarría, una concejal con golpes

​Un siniestro vial se produjo este viernes en la intersección de Coronel Suárez y Moreno, en el microcentro de la ciudad. El hecho involucró a un Volkswagen Polo y una camioneta Ford Territory.

​Producto de la colisión, personal del sistema de salud pública municipal asistió en el lugar a los ocupantes de ambos vehículos. Entre los involucrados se encontraba la concejal de La Libertad Avanza, Adela Casamayor, quien presentaba un estado de shock tras el impacto. Tras la evaluación de los profesionales médicos, se determinó que no era necesario su traslado a un centro asistencial.

​Asimismo, el personal médico brindó atención al conductor del Volkswagen Polo. El joven sufrió un impacto en la zona de la cabeza, aunque los facultativos decidieron que no requería derivación hospitalaria.

​En el sector trabajó personal del Comando de Patrullas de Olavarría, que realizó tareas de ordenamiento del tránsito hasta que los vehículos involucrados fueron retirados de la calzada.

​(En Línea Noticias)