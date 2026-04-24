Caso narcobanda regional: el abogado César García reveló detalles de la imputación contra un ex policia

Dr. Cesar García

Tras cumplirse una semana de los nueve allanamientos simultáneos en Azul, Olavarría y Laprida, que trascendieron en la jornada de este jueves, el abogado César García brindó precisiones sobre la defensa de su cliente, el policía jubilado Jorge Luis Schonfeld (43), implicado en una causa por comercialización de estupefacientes que lideraría un interno de la Unidad 7.

Respecto al inicio de las actuaciones, el Dr. García explicó que el proceso se originó en octubre de 2025: «Esto inicia a raíz de una investigación que realiza la policía federal del departamento de drogas ilícitas de azul, y desde de esa causa, por una comercialización de estupefacientes, deriva esta otra causa». Detalló además que la fiscalía federal descentralizada de Azul solicitó «intervención de teléfonos y empieza a realizar filmaciones en los domicilios donde, supuestamente, se habían realizado esta venta de estupefacientes».

La hipótesis del Ministerio Público y el rol de Schonfeld

El letrado identificó al presunto ideólogo de la organización como un interno identificado como Diego Coronel, alojado en la cárcel número 7 de Azul. Sobre la imputación específica que recae sobre Schonfeld, la defensa expuso la maniobra investigada utilizando el modo potencial:

«El obtenido, el físico, el dinero de esas ventas, se lo depositarían en billeteras virtuales al señor Jorge Schonfeld, con el objeto de que luego Jorge Schonfeld lo tradujera en billete, en papel, y fuera entregado a un tercero».

García remarcó que Schonfeld es considerado por la fiscalía como el «eslabón ajeno a esta organización, pero como coautor».

Audiencia y arresto domiciliario

En relación con la audiencia de formalización realizada el pasado 20 de abril ante el Juez Federal Gabriel Di Giulio, García relató su estrategia para evitar el traslado de su defendido a una unidad penal:

«Yo, por mi parte, me opuse a la prisión preventiva que proponía el Ministerio Público Fiscal, prisión preventiva en una cárcel federal, y solicité la libertad o, en subsidio ante negativa de esa libertad, que se realice un arresto domiciliario. Con lo cual mi cliente goza o sufre de este arresto domiciliario durante un mes».

Pericias informáticas: una instancia clave

La defensa confirmó que el futuro procesal del ex policía dependerá de los elementos hallados en los dispositivos secuestrados durante el allanamiento en su domicilio de calle General Paz al 2900.

«Estamos a la espera de nuevas pruebas, y las pruebas, justamente, son las obtenidas en los allanamientos», señaló García, agregando que el próximo 29 de abril se realizarán pericias informáticas sobre dos teléfonos celulares. «Van a verificar con esa prueba informática si lo que propone el Ministerio Público fiscal es cierto, y de ser así, se va a salir en la causa ya con pruebas más firmes. Si no es cierto y no encuentran pruebas, el panorama de mi defendido va a cambiar», concluyó el abogado.

Actualmente, la causa mantiene a otras seis personas imputadas: Diego Maximiliano Coronel, Martina Evelyn Balbuena, Lorena Natalia Binzugna, Agustín José Sequeira, José Luis Del Puerto y Yamila Emilia Gómez Salina.

¿Quienes son los señalados en la investigación?

Diego Maximiliano Coronel: de 33 años. Se encuentra detenido en la Unidad Penal 7 de Azul. Es señalado como autor en el grado de participación delictiva.

Martina Evelyn Balbuena: de 25 años. Domiciliada en Azul. Se encuentra bajo aprehensión en prisión domiciliaria.

Jorge Luis Schonfeld: de 43 años y oriundo de Olavarría. Policía jubilado. Se encuentra bajo aprehensión en prisión domiciliaria.

Lorena Natalia Binzugna: de 49 años. Domiciliada en el Barrio Pedro Burgos, Monoblock 22 de Azul. Cumple prisión domiciliaria.

Agustín José Sequeira: de 63 años. Con domicilio en Azul. Alojado en una dependencia policial.

José Luis Del Puerto: de 49 años. Domiciliado en Azul. Alojado en una dependencia policial.

Yamila Emilia Gómez Salina: de 32 años. Domiciliada en Azul. Se encuentra bajo arresto domiciliario.