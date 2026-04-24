Desarticulan una banda que comercializaba estupefacientes desde la cárcel

Una investigación de la Fiscalía Federal de Azul y la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul permitió desarticular una red de comercialización de estupefacientes que operaba en Azul, Olavarría y Laprida.

La causa comenzó en octubre de 2025. Las tareas de inteligencia criminal determinaron que el presunto líder de la organización dirigía las operaciones desde una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde cumple condena por el mismo delito.

La instrucción estuvo a cargo de Maria Jose Buglione y Lucas Moyano, de la Sede Fiscal Federal descentralizada Azul. Mediante vigilancias, seguimientos e intervenciones telefónicas, se estableció que la pareja y familiares del detenido realizaban la logística de provisión, fraccionamiento y distribución. La organización contaba con vendedores al menudeo y un circuito de lavado de dinero operado por un ex policía jubilado, quien convertía pesos en dólares para la estructura.

El Juzgado Federal de Azul, subrogado por Gabriel Di Giulio, ordenó nueve allanamientos simultáneos que se ejecutaron el viernes 17 de abril de 2026. Los operativos se realizaron en Azul, Olavarría, Laprida y en la celda del cabecilla de la banda.

En los procedimientos intervino personal de Drogas Ilícitas de Azul, Tandil y Olavarría, con apoyo del GAD e Infantería. Como resultado de las irrupciones, la policía secuestró cocaína y marihuana fraccionada, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

Siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, resultaron detenidas. Asimismo, el juzgado dispuso la prohibición del uso de telefonía celular para el interno involucrado. El magistrado interviniente convalidó las aprehensiones y dictó medidas cautelares para todos los investigados.