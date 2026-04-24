Amenazas en las escuelas: La ex Normal mantendrá este viernes presencial policial en el ingreso

La Escuela Secundaria N° 10 E.N.O. “José Manuel Estrada” informó que este viernes 24 de abril continuará aplicando el protocolo preventivo que viene implementando en el marco de las amenazas de tiroteo que generaron preocupación en la comunidad educativa.

A través de una publicación difundida en la cuenta oficial de Instagram de la institución, se comunicó que se sostendrán las mismas medidas que se vienen practicando en los últimos días, orientadas a reforzar controles dentro del establecimiento y en sus accesos.

Entre las disposiciones informadas, se indicó que los estudiantes no podrán deambular por galerías sin compañía de adultos responsables. Además, durante los recreos se mantendrá el esquema de ingreso controlado a los baños, permitiendo el acceso de ocho personas por vez, sin teléfonos celulares, mientras el resto deberá esperar en fila.

El protocolo también contempla nuevamente presencia y control policial en los horarios de ingreso y salida del establecimiento.

“El día de mañana, 24/04, se seguirá con el mismo protocolo que venimos practicando”, señalaron desde la institución en el mensaje difundido en redes sociales, donde detallaron cada una de las medidas.

La continuidad del dispositivo refleja que, al menos en esta escuela, se mantienen activas acciones preventivas ante la situación generada por las intimidaciones conocidas en los últimos días y que derivaron en preocupación entre familias, docentes y estudiantes.