Con una nueva ordenanza, la Jefa de Gabinete suma poder y funciones en el sistema público de salud

El Concejo Deliberante aprobó este jueves una ordenanza promovida por la administración de Maximiliano Wesner que amplía atribuciones de la Jefatura de Gabinete que conduce la doctora Mercedes Landívar Valerio e incorpora bajo su órbita funciones que hasta ahora formaban parte de la estructura del área de Salud.

El cambio más relevante dentro de la reestructuración aprobada es la supresión de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Planificación del esquema sanitario municipal, cuyas competencias pasan ahora a Jefatura de Gabinete. Esa Subsecretaría era parte del Consejo de Salud que creó el intendente Wesner como una manera de cambiar el paradigma de la gestión de salud pública en la ciudad.

Las nuevas funciones de la Jefa de Gabinete en materia de salud pública quedaron sintetizadas en los incisos 53, 54, 55 y 56 de la Ordenanza sancionada este jueves

Desde ahora, Mercedes Landívar desde la Jefatura de Gabinete será la responsable de administrar el personal del sistema de salud pública y sus situaciones de revista, además de intervenir en cuestiones laborales vinculadas al sector.

La ordenanza también le asigna garantizar el desarrollo óptimo de cada función, prevenir riesgos laborales y gestionar la seguridad laboral, y gestionar todo lo relacionado a Recursos Humanos del sistema de Salud.

La modificación implica así que competencias que hasta ahora estaban dentro del organigrama sanitario -y por ende del Intendente Wesner que encabeza el Consejo de Salud- pasen a quedar bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, en uno de los cambios más significativos aprobados en la reestructuración.

En el mismo paquete de modificaciones, la ordenanza también formalizó la creación de la Secretaría de Protección Ciudadana, aspecto que ya había sido anunciado previamente por el Ejecutivo.