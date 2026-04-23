Todos los concejales de La Libertad Avanza controlados por Sebastián Pareja

Sebastián Pareja sumó una nueva herramienta de construcción y control político dentro de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires: lanzó un órgano para coordinar el accionar de los casi 400 concejales libertarios bonaerenses, en una movida que fortalece su estructura territorial y consolida su conducción interna.

Se trata del Foro Provincial de Concejales, una instancia desde la que buscará ordenar una agenda común para los bloques locales, con eje en uno de los principales postulados libertarios: la baja de la presión fiscal a través de iniciativas en los municipios.

Según se informó, el nuevo esquema estará encabezado por el diputado provincial Alejandro Carrancio, dirigente del círculo político más cercano a Pareja. Debajo de esa conducción se organizará una estructura por secciones electorales, dividida en tres regiones —AMBA, Centro-Norte y Sur— para articular el trabajo de los concejales entre sí y también con los legisladores provinciales.

Desde La Libertad Avanza señalaron que el foro será “la instancia de articulación directa con los legisladores provinciales y la conducción partidaria, garantizando coherencia política y alineamiento estratégico en todos los niveles de representación”.

La creación del espacio aparece en línea con la estrategia territorial que Pareja viene desplegando en la provincia. Semanas atrás había coordinado la presentación de proyectos de ordenanza en distintos municipios para promover una reducción de tasas locales.

La iniciativa también busca darle nuevo impulso a una construcción que trascienda lo legislativo y proyecte músculo político hacia la disputa por intendencias, uno de los desafíos que todavía enfrenta el armado libertario bonaerense.

En clave interna, la jugada también fortalece a Pareja dentro de la estructura libertaria. Considerado el principal armador bonaerense de Karina Milei, suma una nueva instancia de poder en medio de las tensiones con el sector referenciado en Santiago Caputo, que en la provincia tiene como expresión política a Agustín Romo y la estructura de Las Fuerzas del Cielo.

Además de ordenar a los concejales bajo una estrategia común, el movimiento refuerza el posicionamiento de Pareja, uno de los nombres que aparece en la conversación libertaria para una eventual disputa por la Gobernación bonaerense.