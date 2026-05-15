Avanza la investigación por la amenaza de bomba en el club El Fortín

Lograron identificar al presunto autor de la amenaza de bomba que obligó a evacuar un festival de boxeo en el club El Fortín. La causa, que está caratulada como «Intimidación Pública», es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 a cargo del fiscal Christian Urlezaga.

En el marco de las directivas judiciales, se realizaron allanamientos en los que se secuestraron teléfonos celulares, los cuales actualmente están siendo sometidos a pericias. Fuentes vinculadas al caso señalaron que el investigado está relacionado con el negocio del boxeo. Su imputación formal dependerá del resultado que arrojen los análisis de los dispositivos telefónicos.

El hecho investigado ocurrió el pasado 17 de abril alrededor de las 22:00 horas, en el salón que el club posee sobre la avenida Urquiza. En ese momento se desarrollaba un festival de boxeo con la presencia de 250 personas. Una alerta emitida a través del sistema de emergencias 911 interrumpió el evento y activó un operativo de seguridad a cargo del Comando de Patrullas Olavarría, que incluyó la evacuación total del predio, el desvío del público hacia las esquinas mediante altavoces y el establecimiento de un perímetro de exclusión de 150 metros.

La labor en el lugar culminó esa misma noche con la intervención de peritos especialistas en Explosivos de la ciudad de Azul. El personal especializado inició la inspección técnica a las 23:15 horas y finalizó las tareas a las 23:50 horas con resultado negativo, tras constatar que no existían elementos de peligro en las instalaciones.