Operativo Frío: Refuerzan la asistencia social ante el aumento de la demanda y la llegada de las bajas temperaturas

El Municipio de Olavarría volverá a implementar el Operativo Frío, un esquema de asistencia y contención destinado a personas en situación de vulnerabilidad frente a la llegada de las bajas temperaturas. La decisión se abordó este martes durante una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social encabezada por el intendente Maximiliano Wesner.

El encuentro se realizó en el Palacio Municipal y contó con la participación de funcionarios municipales, autoridades educativas, representantes de instituciones religiosas, clubes, Bomberos Voluntarios, sectores industriales y referentes de distintas organizaciones locales.

Acompañaron al jefe comunal la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Laura Gamberini; el subsecretario de Desarrollo Social, Leonardo Yunger; y el director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo.

Durante la apertura, Wesner sostuvo: “Este encuentro tiene por objetivo consolidar una red de contención social. Poder reunirnos, interpretar el momento, diagnosticarlo, pero principalmente poder trabajar con previsibilidad y de manera articulada”.

En la reunión también se presentó un diagnóstico sobre la situación social y económica local. Allí se expuso el incremento de la demanda en distintos programas de asistencia.

Según se detalló, actualmente existen 4863 Tarjetas Únicas Sociales activas en el Partido de Olavarría y entre 15 mil y 19 mil personas reciben acompañamiento alimentario mediante distintos dispositivos municipales, cifra que representa entre el 12 y el 15 por ciento de la población total del distrito.

Además, se informó un aumento en la entrega de alimentos secos y en la asistencia a grupos familiares a través de la Tarjeta Tus Derechos.

A partir de este escenario, desde el Municipio se convocó a distintas instituciones locales para coordinar acciones conjuntas de cara al invierno y reforzar la asistencia a los sectores más afectados por las bajas temperaturas.

Entre las medidas previstas se encuentran campañas de donación de ropa de abrigo, frazadas y calzado, asistencia para calefaccionar hogares, capacitaciones para prevenir incendios y accidentes domésticos, entrega de viandas y bebidas calientes en jornadas críticas y la habilitación de espacios comunitarios acondicionados para pernocte.

También se prevé la articulación con instituciones locales para ampliar la red de refugio y asistencia durante los días de temperaturas extremas.