Infraccionaron a vecinos por arrojar residuos en la vía pública

Además hubo infracciones por equinos sueltos.

Distintos procedimientos realizados en los últimos días terminaron con infracciones a vecinos de Olavarría por la presencia de equinos sueltos en la vía pública y por arrojar residuos en sectores no habilitados de la ciudad.

Según se informó, varias de las intervenciones se concretaron a partir de denuncias realizadas mediante la herramienta Vecinos en Red.

Uno de los casos vinculados a animales sueltos se registró en inmediaciones de las avenidas Circunvalación y Pueyrredón. En otra intervención, al no poder determinarse quién era el propietario del caballo hallado en la calle, el animal fue trasladado al Bioparque Municipal La Máxima, donde permanecerá resguardado hasta establecer su procedencia.

Por otra parte, agentes de Protección Ciudadana detectaron nuevamente personas arrojando residuos sobre avenida Eva Perón (Circunvalación), entre Del Maestro y Avellaneda.

De acuerdo con lo señalado desde el área municipal, el personal llegó al lugar mientras la situación ocurría, por lo que además de labrar las infracciones correspondientes, ordenó a los responsables retirar los elementos que habían descartado en el sector.