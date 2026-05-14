CoNverSo | «Olavarría se ha quedado en la queja»

El presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Daniel Ayçaguer, protagoniza una nueva edición de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y que cuenta con la dirección de Jorge Alberto Scotton.

En una extensa charla, Ayçaguer abordó la situación del campo, respaldó el rumbo económico del presidente Javier Milei, reclamó obras de infraestructura para la producción y analizó el presente político y económico de Olavarría.

Durante la entrevista, Ayçaguer aseguró que el actual gobierno nacional “es la mejor opción” frente a los modelos anteriores y sostuvo que gran parte de la sociedad “cree que este es el camino”, incluso en sectores que atraviesan dificultades económicas.

“Lo que pasó durante 20 años no es la solución para el país”, afirmó al referirse a los gobiernos kirchneristas, aunque también reconoció que hay sectores industriales y comerciales que atraviesan una situación compleja.

En materia agropecuaria, insistió con la necesidad de eliminar retenciones y sostuvo que Argentina debe aumentar la producción de granos y carnes. “Nosotros tenemos que producir más de lo que sabemos hacer”, expresó.

Ayçaguer también puso el foco en la infraestructura rural y cuestionó el estado de los caminos y las rutas. Señaló que en Olavarría “el estado es de malo a muy malo” y reclamó avanzar con obras hidráulicas para evitar que el agua siga deteriorando la red vial.

En ese marco, afirmó que durante 2025 quedaron “alrededor de 2.000 millones de pesos” de la tasa vial sin ejecutarse en caminos rurales y aseguró que eso “duele mucho” al sector.

El dirigente ruralista además habló sobre seguridad rural, el arraigo en el campo, la falta de mano de obra y la necesidad de generar condiciones para que más personas vuelvan a vivir y trabajar en zonas rurales.

Consultado sobre la política local, consideró que Olavarría “se ha quedado” respecto de otras ciudades de la provincia y sostuvo que hace falta “salir a buscar empresas” y nuevas inversiones.

También se refirió a la posibilidad de ingresar a la política partidaria en el futuro, aunque aclaró que hoy no se siente preparado para hacerlo. “No creo que sea mi momento”, sostuvo.

Durante la charla, Ayçaguer también habló sobre la situación política local, la relación del sector rural con el Municipio, el futuro de Olavarría, la infraestructura vial y el presente del campo.

La entrevista completa puede verse en el canal oficial de YouTube de CoNverSo.