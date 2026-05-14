Dos jóvenes demorados tras una persecución: secuestraron marihuana y una moto

Dos jóvenes de 17 y 18 años fueron demorados durante la madrugada del miércoles tras una persecución que se inició luego de que eludieran un control policial en la ciudad. El operativo culminó con el secuestro de una motocicleta y marihuana, además del inicio de actuaciones por distintos delitos.

Según se informó desde la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio, los involucrados desoyeron la voz de alto impartida por agentes de seguridad y escaparon por distintas calles de la ciudad, lo que derivó en una persecución.

Durante la huida, además, se desprendieron de distintos elementos en un intento de escape. La secuencia concluyó en inmediaciones del cruce de Juan XXIII y avenida Pellegrini.

Posteriormente, en Laprida y Grimaldi, personal interviniente logró hallar y secuestrar una caja metálica que contenía marihuana en su interior.

Además del secuestro de la sustancia y de la motocicleta en la que se movilizaban, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737, desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad.

De acuerdo con lo informado, al momento de ser interceptados los jóvenes protagonizaron agresiones y distintos desmanes contra el personal de seguridad que participó del operativo.