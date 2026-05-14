Recuperan una bicicleta

Personal policial del Comando de Patrulla de Olavarría recuperó una bicicleta que había sido sustraída este miércoles de un local comercial.

El hecho se produjo en las inmediaciones del comercio «GENTINO». Tras tomar conocimiento del hurto del rodado 29, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda en la zona.

En la calle Necochea al 800, el personal observó un vehículo de similares características al denunciado, por lo que procedieron a recogerlo. Posteriormente, se mantuvo comunicación con la víctima, quien reconoció la bicicleta como de su propiedad.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 07.