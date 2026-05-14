Reclaman por el deterioro de la Ruta 3 y advierten por el impacto de la falta de obra pública nacional

El deterioro de la Ruta Nacional N° 3 volvió a quedar en el centro de los reclamos en la región. Este miércoles, autoridades municipales, representantes sindicales y vecinos autoconvocados realizaron una conferencia de prensa en el acceso a Azul para advertir sobre el estado de la traza y reclamar mayores inversiones en infraestructura vial por parte del Estado Nacional.

La actividad estuvo encabezada por el intendente de Azul Nelson Sombra, junto al secretario adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, y Fernando Sottile.

Durante la conferencia, Sombra sostuvo que “la transitabilidad es una problemática general. Está vinculada al traslado de los ciudadanos, de la producción y de la salud” y remarcó la necesidad de coordinar acciones conjuntas a lo largo de todo el corredor vial.

El jefe comunal explicó además que ya se realizaron presentaciones formales ante autoridades de Vialidad Nacional y recordó que uno de los reclamos impulsados por el Municipio derivó en tareas de bacheo luego de una resolución judicial favorable.

Sin embargo, cuestionó la falta de otras intervenciones complementarias. “Nos hubiera gustado que Vialidad Nacional también avanzara con la demarcación horizontal”, expresó, y pidió que las mejoras incluyan no sólo el tramo de Azul sino también sectores que atraviesan distritos vecinos como Benito Juárez, Las Flores y San Miguel del Monte.

“Obra pública cero”

Por su parte, Catanzaro cuestionó la política nacional en materia vial y advirtió sobre el deterioro creciente de las rutas.

El dirigente señaló que “desde el inicio de esta gestión venimos denunciando la decisión política de obra pública cero y las consecuencias que ello implica”.

Además, afirmó que la paralización de obras y la falta de mantenimiento provocaron “un deterioro exponencial de las rutas en los últimos dos años”.

También hizo referencia a la situación de los trabajadores viales y denunció “vaciamiento” dentro del organismo nacional.

Buscan conformar un espacio regional

En el marco del encuentro se analizó además la posibilidad de conformar un espacio integrado por vecinos autoconvocados, integrantes de Estrellas Amarillas, trabajadores viales, municipios y la Provincia para impulsar una agenda común vinculada a la seguridad vial y el estado de las rutas nacionales.

Según se indicó, el objetivo es avanzar con estrategias conjuntas ante la Justicia y distintos organismos estatales debido al impacto que el deterioro vial tiene sobre la siniestralidad y la circulación en toda la región.

También participaron de la reunión el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete de Azul, Xavier Cabrera Cisneros; el secretario de Relaciones Institucionales de FEPEVINA, Mario Mobilio; y el subsecretario de Legal y Técnica, Roberto Dávila.