Sindicato Luz y Fuerza de Olavarría: Convocatoria a asamblea general extraordinaria

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de las normas estatutarias correspondientes, se convoca por medio de la presente a todos los afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza de Olavarría, a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar el día viernes 22 de mayo de 2026, a las 19 hs en el local sindical en calle Maipú 2150, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º Lectura del acta de la Asamblea anterior.

2º Informe Secretaría Gremial.

3º Designación de dos compañeros para firmar el acta respectiva.

Sin otro particular, y a la espera de una masiva y puntual asistencia, saludamos a Uds. muy atte.

SINDICATO LUZ Y FUERZA DE OLAVARRIA

TAMBUCCI EMMANUEL

SECRETARIO ADJUNTO SINDICATO LUZ Y FUERZA

