Edicto sobre notificacion de traslado de demanda
EDICTO JUDICIAL: POR DOS DÍAS. El Tribunal de Trabajo n° 1 de Olavarría, Sec. Unica, Dto. Jud. de Azul ha dispuesto: “Olavarría, 07/05/2026. Atento lo pedido, habiendo dado resultado negativo las diligencias practicadas en autos, tendientes a notificar el traslado de demanda a PRANA DT SRL, atento lo pedido y lo dispuesto por los arts. 341, 145, 146 y 147 del C.P.C. y C. -89 ley 15.057, practíquese por edictos que se publicarán por el plazo de DOS días en el «Boletín Oficial», en forma gratuita, en mérito a lo preceptuado por el art. 1, ley 8593, y en uno de los diarios Online de mayor circulación de la ciudad, a saber: Infoeme o En Línea Noticias o Verte, indistintamente, a opción del peticionario, con cargo de oportuno reintegro, bajo apercibimiento de tenerse por no contestada la demanda y declararlo en rebeldía (arts. 341 C.P.C.y C., 89 ley 15.057).- Dese traslado de demanda a PRANA DT SRL, quien deberá comparecer a contestarla dentro del término de DIEZ días, bajo el apercibimiento antes indicado. Copias de demanda y documentación se encuentran a disposición en Mesa de Entradas Virtual.- Fdo: BENITEZ Christian Marcelo. Juez” en autos “GONZALEZ DANIELA PAOLA C/ ALBERIO AGOSTINA Y OTROS S/ DESPIDO” expte: OL-6926/2023.