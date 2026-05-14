El HCD realizó su quinta sesión ordinaria: los proyectos sancionados

Este jueves se llevó adelante la quinta sesión ordinaria del período deliberativo 2026 en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, ubicado en el Centro de Convenciones Olavarría (CCO).

Durante la jornada, que contó con la ausencia con aviso de la concejal Liliana Schwindt, el cuerpo deliberativo aprobó por unanimidad una serie de proyectos de resolución y pedidos de informes impulsados por distintos bloques políticos.

Entre ellos, se destacó la aprobación del proyecto presentado por el ex concejal Oliver Gamondi que declara de interés legislativo municipal la obra literaria biográfica “Dr. Ángel Pintos – Fundamental para Olavarría y Azul”.

Asimismo, el bloque Fuerza Patria obtuvo la aprobación de la declaración de interés del 4° Encuentro Nacional de Mini Básquet “Richard Moyano”, a realizarse en el Club Estudiantes los días 23 y 24 de mayo. Por su parte, los bloques PRO y Juntos por Olavarría lograron la aprobación de la declaración de interés de la 4° edición del evento “La ganadería que viene”, a desarrollarse en la Sociedad Rural los días 13, 14 y 15 de mayo.

Por impulso de los mismos espacios fue aprobado en forma unánime un pedido de informes sobre la situación actual del loteo denominado “ETA” en la localidad de Sierras Bayas. En tanto, el bloque Partido Libertario obtuvo la aprobación de una resolución solicitando al Departamento Ejecutivo la evaluación y ejecución de tareas de mantenimiento y mejora en el barrio El Progreso.

El bloque UCR impulsó y logró la aprobación de un pedido de informes referido a los trabajos de poda realizados en el arbolado de la Plaza Coronel Olavarría, el Paseo Jesús Mendía y el Palacio Municipal.

Asimismo, el bloque La Libertad Avanza obtuvo la aprobación de dos pedidos de informes: uno sobre el estado de conservación de los puentes colgantes que atraviesan el arroyo Tapalqué y otro referido a la situación dominial de los lotes ubicados en cercanías de la avenida Alberdi y calle 154.

Por último, se aprobó por mayoría —con el voto favorable de los bloques Fuerza Patria y UCR y el rechazo de PRO, La Libertad Avanza, Juntos por Olavarría, Partido Libertario y Por Más Libertad— un proyecto de comunicación presentado por el bloque Fuerza Patria, que manifiesta preocupación ante la reducción presupuestaria del Presupuesto 2026 realizada recientemente por el Gobierno nacional.