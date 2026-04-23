Azul celebró el Día del Libro y lanzó la 20° edición del Festival Cervantino

Azul celebró esta mañana el Día del Libro y el Idioma en el marco del 19° aniversario de la designación de la ciudad como Ciudad Cervantina, en una jornada desarrollada en Plaza San Martín que también sirvió para el lanzamiento oficial de la 20° edición del Festival Cervantino, que se realizará del 23 de octubre al 1° de noviembre.

La actividad reunió a instituciones educativas, referentes culturales, estudiantes, artistas y vecinos, con propuestas y producciones elaboradas por alumnos vinculadas a la literatura, el idioma y el universo cervantino.

El acto de apertura fue encabezado por el intendente Nelson Sombra, quien destacó el valor cultural e identitario que representa el festival para la ciudad.

“Ese legado tiene que estar vivo permanentemente, no puede morir. Por eso es necesario, generación tras generación, apropiarse de Azul Ciudad Cervantina con orgullo, como una bandera, como un estandarte y como una puerta al mundo”, expresó.

Además, puso en valor el trabajo sostenido del CoDACC, impulsor del festival desde sus orígenes, y remarcó: “Han tenido una actitud quijotesca durante estos 20 años porque no han dejado caer sus sueños”.

En la jornada se presentó formalmente la vigésima edición del Festival Cervantino, que este año tendrá como lema “Cultura viva, construyendo identidad”.

Sandra Adam, coordinadora de esta edición, señaló que el festival vuelve a proyectarse como un espacio de encuentro, creación y comunidad.

“Desde el 23 de octubre al 1° de noviembre, Azul volverá a ser escenario de diálogo y celebración. Será un tiempo para leer, reflexionar, reencontrarnos con las palabras y vivir la cultura como motor de identidad y futuro”, sostuvo.

La convocatoria para presentar proyectos ya se encuentra abierta y permanecerá vigente hasta el 3 de junio. Las propuestas podrán inscribirse en categorías como artes visuales, artes escénicas, música, literatura, turismo, deportes, gastronomía, educación y cine.

Durante la celebración, representantes del Concejo Deliberante entregaron una resolución que declara al evento 2026 de interés comunitario, educativo, cultural y turístico.

También se realizó un homenaje al artista azuleño Osvaldo Morúa, recientemente fallecido, y la artesana Silvina Rocha entregó al jefe comunal un Quijote articulado.

La jornada incluyó además la 4° Suelta de Libros de las Bibliotecas Argentinas, estatuas vivientes y distintas intervenciones culturales.

Desde la organización remarcaron que llegar a veinte ediciones del festival representa una consolidación del proyecto cervantino en Azul y una reafirmación del perfil cultural que distingue a la ciudad a nivel nacional e internacional.