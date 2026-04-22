Guillermo Moreno encabezará en Azul un encuentro sobre economía y política

Este viernes 24 desde las 19 se realizará en Azul un encuentro abierto sobre la situación económica, social y política del país, que contará con la presencia de Guillermo Moreno y la diputada nacional María Elena Velázquez. La actividad tendrá lugar en el Salón Luz y Fuerza, ubicado en Belgrano 536.

La convocatoria es impulsada por el espacio Principios y Valores en la Séptima Sección Electoral y se presenta como una jornada de análisis en un contexto atravesado por la caída del empleo, la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre económica.

Según se informó, participarán referentes políticos, sindicales y sociales, además de vecinos de la comunidad. Durante el encuentro, Moreno brindará una exposición centrada en sus propuestas vinculadas a la producción, la industria y el trabajo.

En ese marco, el referente seccional de Principios y Valores, Alan Aguirre, sostuvo que “este tipo de encuentros son necesarios para volver a organizar una mirada común frente a la situación que está atravesando el país, con un programa claro que tenga como eje la producción y el trabajo”.

Por su parte, el referente local del espacio en Azul, Juan Sabalúa, afirmó que “es importante que los compañeros y la comunidad se acerquen a escuchar y clarificar muchos temas; este momento requiere de involucrarnos y organizarnos para construir una salida que vuelva a poner de pie a la Argentina y a todos los azuleños que la estamos pasando tan mal”.

Desde la organización señalaron además que la actividad se inscribe en el proceso de consolidación del espacio en Azul y en la Séptima Sección Electoral, donde en los últimos meses se vienen desarrollando instancias de articulación territorial con distintos sectores del peronismo.

El encuentro será abierto, gratuito y destinado a todas las personas interesadas en participar.