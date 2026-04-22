La AJB planteó al Presidente de la Suprema Corte varios temas: salarios, carrera judicial y ley de paritarias

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) mantuvo una reunión institucional con el nuevo presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, en el marco del inicio de una nueva etapa institucional en el máximo tribunal.

Según se informó, el encuentro permitió acercar el saludo institucional del gremio y, al mismo tiempo, avanzar sobre una agenda vinculada a salarios, condiciones de trabajo y carrera judicial.

Entre los principales temas planteados por la AJB se destacó la propuesta de una modificación integral del esquema de Subcategorías previsto en los acuerdos 4093/4191, con eje en la incorporación de la Subcategoría E para trabajadores con menor antigüedad y cambios en los porcentajes de las categorías vigentes.

Otro de los puntos abordados fue la institucionalización de la Mesa Técnica de Carrera Judicial, pensada para discutir modificaciones en los distintos fueros y sectores del Poder Judicial.

Además, el gremio volvió a plantear la necesidad de avanzar con la sanción de una Ley de Paritarias que regule la negociación colectiva en el ámbito judicial.

Desde la organización señalaron que durante la reunión se realizó un análisis de esos ejes y que Sergio Torres expresó que se trabaja sobre esos temas con la intención de avanzar en respuestas progresivas.

Participaron por la AJB el secretario general Hugo Russo, la secretaria adjunta María Inés Giménez, el secretario gremial Óscar Yenni, el secretario del Interior Julio Díaz y el secretario de Derechos Humanos Gonzalo Cianis.

Por la Suprema Corte acompañaron a Torres Ezequiel Cortelletti y Jimena Spinoza.