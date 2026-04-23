Endere se reunió con autoridades de la Unión Industrial bonaerense para analizar la situación del sector

El diputado provincial del PRO Martín Endere mantuvo en Capital Federal una reunión de trabajo con autoridades de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), en un encuentro centrado en la actualidad del sector productivo y en propuestas para fortalecer la inversión privada.

De la reunión participaron el presidente de la entidad, Alejandro Gentile; el presidente del Parque Industrial de Pilar, Patricio Colombo Mosetti; y el secretario de la Cámara de Pymes Metalúrgicas, José Luis Ammaturo.

Según se informó, durante el encuentro se realizó un repaso sobre el escenario que atraviesa la industria tanto en territorio bonaerense como en el resto del país, con foco en los desafíos que enfrenta el sector productivo.

Tras la reunión, Endere señaló que uno de los ejes abordados tuvo que ver con iniciativas vinculadas a la competitividad.

“Los representantes de los industriales de la Provincia están trabajando en proyectos que puedan disminuir la carga impositiva provincial para tener mayor capacidad de inversión”, expresó el legislador.

En ese marco, el diputado destacó la importancia de mantener diálogo con los sectores productivos y acompañar sus demandas.

“Es importante estar cerca y acompañar a quienes producen y generan trabajo en la provincia de Buenos Aires. Lo hemos hecho desde el primer día y lo vamos a seguir haciendo para lograr una sinergia que pueda articular la inversión privada con un Estado más moderno, menos burocrático y que incentive la producción”, sostuvo.

El encuentro se dio en medio de debates sobre competitividad, presión impositiva y herramientas para apuntalar a la industria, temas que forman parte de la agenda que impulsa la UIPBA junto a distintos actores del sector.