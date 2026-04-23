Apagón informativo del Servicio Meteorológico amenaza con demoras en aeropuertos de todo el país

Política

Buenos Aires, 23 abril (NA)– Una medida sin precedentes pone en alerta al sistema aerocomercial argentino, para el caso de que en las próximas horas el Ministerio de Trabajo no dicte la conciliación obligatoria.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llevará adelante este viernes un “apagón informativo” de siete horas que podría provocar demoras en aeropuertos de todo el país y complicaciones adicionales en el transporte fluvial.

La protesta, impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se extenderá entre las 5 y las 12 del mediodía y responde al despido de 140 trabajadores del organismo anunciado la semana pasada. Durante ese lapso, dejarán de difundirse pronósticos, avisos y reportes oficiales sobre las condiciones meteorológicas, un insumo clave para la operación segura de vuelos, barcos y ferris.

Impacto en los vuelos

Fuentes del sector aeroportuario describieron la situación como inédita. “Nunca ocurrió algo así. Sin información meteorológica pueden verse afectadas las operaciones”, reconoció un alto directivo consultado por medios nacionales. Desde una aerolínea con operaciones en el país admitieron que se trata de un escenario difícil de gestionar, justamente porque no existen antecedentes de un paro total del SMN en sus más de 150 años de historia.

De concretarse el apagón, el impacto se sentiría sobre todo en las partidas programadas durante la mañana, mientras que los arribos no reprogramados deberán ser atendidos por razones de seguridad operativa.

Según explicaron fuentes gremiales del SMN, todo vuelo requiere un informe meteorológico oficial, y en los grandes aeropuertos también un pronóstico que permita planificar un vuelo seguro. Durante la medida, esos informes solo estarán disponibles para vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

Por ahora, en los sistemas de programación de Aeropuertos Argentina las partidas previstas para la franja horaria afectada seguían figurando sin cambios. Desde el sector aerocomercial señalaron que aguardarán hasta último momento una instancia de diálogo que permita levantar la medida. “Cancelar un vuelo genera una alteración muy difícil de normalizar; si podemos evitarlo, lo vamos a evitar”, explicó una fuente del sector.

Por qué el dato meteorológico es clave

La Organización Meteorológica Mundial subraya que la información del tiempo es esencial para garantizar la seguridad, eficiencia y regularidad de los vuelos, ya que influye en todas las etapas de la operación, desde la planificación hasta el aterrizaje. Fenómenos como niebla, tormentas o vientos fuertes tienen un impacto directo en el rendimiento de las aeronaves y en la capacidad operativa de los aeropuertos.

La interrupción de estos datos durante siete horas obligaría a las aerolíneas a operar con mayores márgenes de seguridad, lo que se traduciría previsiblemente en demoras escalonadas más que en cancelaciones masivas, aunque no se descartan reprogramaciones puntuales.

El apagón informativo también tendrá impacto en el transporte fluvial. Desde el SMN advirtieron que no estarán disponibles los informes meteorológicos obligatorios para los servicios de ferry que unen Buenos Aires con Colonia o Montevideo, ni para los buques comerciales, que por normativa no pueden zarpar sin contar con un parte oficial del tiempo. En cambio, los aviones que sobrevuelen el espacio aéreo argentino sin hacer escala podrán acceder a información meteorológica generada fuera del país.

El trasfondo del conflicto

La medida de fuerza se inscribe en un conflicto más amplio en el organismo. Según denunciaron los trabajadores, los 140 despidos recientes ya están afectando la capacidad operativa del SMN. “Es la primera vez que tiene lugar una medida de esta naturaleza en los 153 años de historia del Servicio Meteorológico, lo que muestra la gravedad extrema de la situación”, advirtió Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos.

Desde ATE sostienen que la reducción de personal ya provocó faltantes de datos en algunos reportes, cambios en los planes de trabajo de estaciones meteorológicas y menor monitoreo nocturno. En la actualidad, el país cuenta con 120 estaciones y algo más de 300 observadores para cubrirlas, mientras que el Gobierno impulsa un plan de automatización que, según los gremios, aún no fue presentado de manera concreta.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa, del que depende el SMN, indicaron que se trata de “un paro de ATE” y que el organismo debe garantizar servicios mínimos, aunque aclararon que no está en los planes solicitar la conciliación obligatoria.

Con este escenario, el viernes podría convertirse en una jornada histórica para la aviación argentina, marcada por la ausencia total de información meteorológica oficial y por un conflicto laboral que, según advierten los trabajadores, podría profundizarse si no hay respuestas a sus reclamos.

CDB/KDV