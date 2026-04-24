El Gobierno declaró servicio esencial la meteorología aeronáutica y se levantó el paro en el SMN

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo modificó el régimen de prestación del servicio meteorológico aplicado a la aviación. La norma establece que el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea constituye, de manera expresa, un servicio público esencial en la República Argentina.

Esta medida se tomó en medio de un conflicto gremial en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y derivó en que el gremio ATE levantara el paro previsto para la jornada de hoy tras ser declarado ilegal por el Gobierno.

Cambios estructurales y nuevo rol de EANA

El decreto introduce modificaciones de fondo en la operatividad del sector:

Traspaso de responsabilidad: La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.A.) pasa a ser la responsable primaria del servicio meteorológico aeronáutico (MET), pudiendo prestarlo de forma directa o mediante terceros que cumplan los estándares de la ANAC.

Fin de la exclusividad: El SMN deja de ser el proveedor exclusivo para vuelos, aunque se estableció un régimen de transición de 180 días hábiles donde el organismo deberá seguir asistiendo a EANA para garantizar la seguridad operativa.

Reasignación de recursos: El 10% de la Tasa de Protección al Vuelo, que antes percibía el SMN, será redireccionado a una cuenta del Tesoro Nacional para financiar la gestión de EANA.

El Gobierno fundamentó la urgencia señalando que la interrupción de estos datos genera un «riesgo cierto e inminente» para la seguridad de los vuelos, afectando despegues, aterrizajes y rutas aéreas.

Levantaron la medida de fuerza tras la declaración de ilegalidad

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció a última hora del jueves el levantamiento parcial del paro programado para este viernes. La decisión se tomó luego de que la Secretaría de Trabajo, apoyada en el nuevo DNU, declarara ilegal la medida de fuerza al considerar la función como esencial.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, informó que la huelga fue suspendida para evitar sanciones, pero se reemplazó por una asamblea general resolutiva en la sede central del SMN. Aguiar cuestionó la validez del decreto y sostuvo que el Gobierno actúa «fuera de la ley» al restringir el derecho constitucional a la huelga.

El conflicto de fondo: despidos y desfinanciamiento

La protesta en el organismo nacional se originó por la confirmación de más de 140 despidos. Según denunció el gremio, esta situación ya afecta la operatividad, mencionando el cierre de estaciones meteorológicas y la falta de personal para cubrir servicios críticos, especialmente en horarios nocturnos.

El «apagón informativo» previsto para hoy hubiera afectado gravemente la actividad aerocomercial en todo el país entre las 5:00 y las 12:00. Con la suspensión de la medida, la operatoria aérea y fluvial se desarrolla con normalidad, aunque el conflicto permanece abierto a la espera de lo que definan los trabajadores en asamblea.