Presentaron en Olavarría líneas de crédito por hasta $250 millones para inversión productiva

En un contexto económico desafiante para el entramado productivo local, el Municipio de Olavarría y la gerencia local del Banco Provincia presentaron el pasado miércoles distintas líneas de financiamiento destinadas a micro, pequeñas y medianas empresas, con montos de hasta 250 millones de pesos y tasas subsidiadas por el Ministerio de Producción bonaerense.

La actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural Municipal “San José”, con una importante convocatoria de empresarios y representantes del sector productivo, en el marco de una charla informativa sobre la línea de crédito provincial Provincia en Marcha y otras herramientas vigentes para inversión, proyectos sustentables, radicación en agrupamientos industriales y compra de insumos.

La apertura estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, José Pablo Di Uono, junto al gerente local del Banco Provincia, Cristian Ricciardi. También participaron el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino, el presidente del Parque Industrial Olavarría Ignacio Spinella y el titular de la Unión Industrial de Olavarría Jorge Sobarzo.

Di Uono destacó la importancia de acercar herramientas financieras en el actual escenario económico y sostuvo: “Es fundamental escucharnos, acompañarlos, en la medida que se pueda y poder poner al alcance de ustedes estas herramientas que se piensan para sostener de alguna forma la producción, el empleo y la inversión”.

Explicó además que estas líneas cuentan con bonificaciones de tasas de hasta 15 puntos porcentuales aportadas por la Provincia, lo que mejora las condiciones de acceso para las PyMEs.

Durante la charla, Cristian Ricciardi detalló las características de las cuatro líneas actualmente disponibles.

La línea Provincia en Marcha – Inversión está orientada a financiar proyectos vinculados a adquisición de maquinaria, equipamiento y adecuaciones de planta para empresas industriales. Tiene una bonificación de hasta 10 puntos sobre la línea RePyME del banco y financiamiento de hasta 250 millones de pesos.

La línea Agrupamientos Industriales apunta a proyectos de inversión de empresas radicadas o que busquen instalarse en parques o agrupamientos industriales. Incluye bienes de capital y construcción o ampliación de naves industriales, con bonificación de hasta 15 puntos y montos de hasta 250 millones.

En tanto, Proyectos Sustentables está destinada a inversiones con impacto ambiental positivo, como eficiencia energética, reducción de emisiones o tratamiento de efluentes. También contempla créditos de hasta 250 millones.

Por último, la línea para Compra de insumos industriales permite financiar materias primas, bienes intermedios y servicios vinculados a procesos productivos, con préstamos de hasta 50 millones de pesos y una tasa fija anual aproximada del 32%.

Desde la organización remarcaron que el objetivo de estas herramientas es acompañar a las empresas en un contexto complejo, sostener actividad y promover inversiones.

Quienes deseen obtener más información pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, en Moreno 2765, de 7 a 14 horas, o consultar detalles sobre requisitos y condiciones en el sitio oficial del Ministerio de Producción bonaerense.