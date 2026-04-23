“Cuando las cosas están peores, hay que atacar de vuelta”: la historia detrás de La Galana

La empresaria olavarriense Rosana Castelli, referente de La Galana, protagonizó el episodio 56 de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, donde repasó el recorrido personal y comercial que dio origen a uno de los emprendimientos gastronómicos más emblemáticos de Olavarría.

En una charla atravesada por la memoria, el trabajo y las decisiones tomadas en contextos adversos, Castelli reconstruyó cómo una crisis familiar se transformó en oportunidad. El punto de partida fue 1989, cuando su marido quedó sin trabajo en Cerro Negro, en un escenario marcado por despidos e incertidumbre económica.

Lejos de paralizarse, tomaron una decisión que cambiaría su historia. Alquilaron una primera panadería de barrio y comenzaron un camino construido —según contó— con esfuerzo, aprendizaje y riesgo.

“No vas a trabajar hasta que no tengamos algo propio”, recordó haberle planteado en aquel momento, convencida de que había que apostar a un proyecto propio. Más tarde llegarían La Esperanza y, en 1997, el salto al centro con La Galana, en una apuesta que definió como uno de los grandes desafíos de sus vidas.

En ese recorrido apareció una definición que terminó sintetizando buena parte de la entrevista: “Cuando las cosas están peores, hay que atacar de vuelta”, sostuvo al explicar por qué, incluso en escenarios difíciles, eligió invertir y seguir creciendo.

La frase no fue aislada. A lo largo de la conversación, Castelli insistió en una idea de resiliencia ligada a la acción. “Yo a la adversidad le pongo lo positivo. Existe, pero hay que pasarla, hay que saltarla”, expresó.

También recordó los años iniciales como un tiempo de apuestas audaces. “Nos tirábamos a la pileta sin agua”, dijo al describir aquellos créditos asumidos cuando todavía no tenían experiencia en el rubro, pero sí una convicción firme de construir algo propio.

La historia de La Galana, según dejó ver la entrevista, también es la historia de una empresa familiar. Tres de sus hijos trabajan hoy en el emprendimiento y, como ella misma resumió, “los chicos se han criado en la panadería”.

Otro eje que atravesó la charla fue su visión sobre administrar y sostener un proyecto en el tiempo. Allí apareció una idea que definió como central para crecer: reinvertir. “Si te entran diez, no te podés gastar los diez”, señaló al explicar una lógica de prudencia económica que marcó el desarrollo del negocio.

Lejos de una narrativa épica, Castelli también habló de errores, apuestas que no funcionaron y decisiones que hubo que corregir. Pero en ese recorrido sostuvo una constante: seguir avanzando.

El episodio dejó así una historia atravesada por trabajo, riesgo, familia y perseverancia; un relato donde una crisis se convirtió en punto de partida y no en límite.

La entrevista completa con Rosana Castelli puede verse en el episodio 56 de CoNverSo, disponible en las plataformas de En Línea Noticias.