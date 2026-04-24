El Consejo Superior de la UNICEN repudió declaraciones de la concejala libertaria Eugenia Dumerauf y pidió desagravio

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) expresó su repudio por las manifestaciones realizadas por la concejala libertaria Eugenia Dumerauf durante la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, realizada este 23 de abril.

A través de un comunicado institucional, el cuerpo universitario calificó los dichos como “falsos de toda falsedad” y sostuvo que están “completamente desvinculados de la realidad” que atraviesa la casa de estudios.

En el pronunciamiento, el Consejo Superior consideró además que las expresiones de la edil tienen un carácter “injurioso y calumnioso” hacia el rector de la UNICEN, Marcelo Aba, y las interpretó también como “un agravio” hacia la universidad y el sistema universitario público en su conjunto.

Desde la institución señalaron que se trata de denuncias “carentes de todo sustento” y vincularon esos cuestionamientos con el contexto de desfinanciamiento que, afirmaron, atraviesa el sistema universitario nacional.

En ese marco, el comunicado puso el foco en la paralización de obras consideradas clave para el desarrollo académico, entre ellas la obra “Aulas y Talleres” de la Facultad de Ciencias de la Salud, cuyo financiamiento —indicaron— fue interrumpido desde el inicio del actual gobierno nacional, con un impacto “significativo y grave”.

“El verdadero trasfondo de tales ataques” está relacionado con ese escenario, señalaron desde el Consejo Superior, al tiempo que reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento del Sistema Universitario Nacional.

Finalmente, la conducción universitaria manifestó su “profunda preocupación” por la gravedad de las declaraciones y exigió un desagravio por parte de la concejala hacia el rector y hacia la universidad.