Más de 100 estudiantes participaron de una charla sobre uso racional del agua en la Escuela Nº 65

En el marco de actividades de concientización por el cuidado del ambiente, Coopelectric brindó una charla sobre uso racional del agua en la Escuela Primaria Nº 65 “República del Perú”, con la participación de más de 100 alumnos y alumnas de primero a sexto año.

La propuesta se desarrolló como parte del Proyecto de Efemérides que impulsa la institución educativa y que incluyó actividades vinculadas al Día Internacional de la Madre Tierra, conmemorado el 22 de abril.

El encuentro estuvo a cargo del subgerente de Obras Sanitarias de Coopelectric, Emanuel Laportilla, quien explicó a los estudiantes aspectos vinculados al servicio de agua y saneamiento, además de promover hábitos de uso responsable del recurso.

Durante la charla, y mediante una dinámica apoyada con imágenes ilustrativas, se abordaron temas como el origen del agua que llega a los hogares, los procesos de extracción y distribución, el tratamiento de líquidos cloacales en la Planta Depuradora y los controles de calidad que se realizan de manera periódica.

Además, de manera colectiva, los chicos y chicas trabajaron sobre acciones cotidianas para cuidar el agua tanto en sus casas como en la escuela, promoviendo un uso racional y solidario.

La actividad contó con el acompañamiento de la directora Marcela López y docentes de la institución.

Como cierre, se compartió un cuento y se entregó material educativo para colorear, con el objetivo de continuar abordando la temática en el aula.