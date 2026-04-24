Primera cirugía inédita en neonatología: operaron a un bebé prematuro sin trasladarlo a quirófano

En un hecho histórico para el sistema público de salud de Olavarría, el último jueves se realizó por primera vez una cirugía a un paciente de riesgo dentro del servicio de neonatología, sin necesidad de trasladarlo a un quirófano.

El procedimiento se llevó adelante en uno de los sectores del área de internación neonatal, una modalidad inédita para la ciudad que mejora la seguridad del paciente al evitar los riesgos propios del traslado de bebés en estado crítico.

“Esto es un hecho histórico, inédito. Es la primera vez que logramos no tener que trasladar a un paciente de riesgo hacia un quirófano, sino realizar el procedimiento quirúrgico acá mismo”, destacó la coordinadora del servicio, Florencia Golinelli.

La profesional explicó que la intervención representa un avance en la calidad de atención y en las condiciones de cuidado para pacientes de alta complejidad. “El bebé no es trasladado hacia un quirófano, con los riesgos que implica, sino que la cirugía se desarrolla dentro del servicio de neonatología, que es donde el paciente tiene que estar”, señaló.

El paciente intervenido es Amadeo, un bebé nacido con 27 semanas de gestación y un peso aproximado de 700 gramos, que permanece internado desde hace unos cuatro meses.

Golinelli también puso en valor el trabajo del equipo de salud que hizo posible la cirugía. “Es algo que nos llena de orgullo, porque esto es un trabajo en conjunto. Anestesiólogos, médicos, enfermeros, cirujanos”, expresó.

La madre del bebé relató lo vivido durante el proceso y destacó el acompañamiento recibido. “Fue una experiencia increíble. Angustiante, pero agradecidos con todo el equipo. Nos acompañaron en todo momento, eso fue fundamental”, sostuvo.

También remarcó la fortaleza de su hijo y la contención brindada desde el primer día. “Nos demostraron que ellos podían y Amadeo también nos demostró que siempre fue fuerte”, afirmó.

Desde el Municipio señalaron que este avance se enmarca en la decisión de fortalecer el servicio de neonatología mediante la articulación entre efectores públicos y privados, una política que permitió ampliar la capacidad de atención para Olavarría y la región.

La concreción de esta primera cirugía dentro del propio servicio marca un antecedente para la salud pública local y un nuevo paso en la atención neonatal de alta complejidad.