Semana Santa 2026: cronograma de celebraciones en la parroquia Nuestra Señora de Fátima

La parroquia Nuestra Señora de Fátima dio a conocer el cronograma completo de actividades en el marco de la Semana Santa 2026, con celebraciones litúrgicas y propuestas abiertas a la comunidad.

Las actividades comenzarán el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, que marcará el inicio de una semana de profunda significación religiosa.

Domingo de Ramos

La jornada tendrá dos celebraciones. A las 9:00 se realizará misa en la capilla del Hospital. Luego, a las 10:30, se llevará a cabo la bendición de ramos en el templete del Pilar, en Plaza España, seguida de una procesión hacia la iglesia y la celebración de la misa.

Lunes, martes y miércoles santo

Durante estos tres días se repetirá el mismo esquema:

18:30: Viacrucis

19:00: Santa misa

Jueves santo

A las 19:00 se celebrará la misa en la Cena del Señor.

Viernes santo

La jornada tendrá dos momentos centrales:

16:00: Celebración de la Pasión

17:00: Viacrucis por las calles del barrio

Sábado santo

A las 20:00 se realizará la tradicional Vigilia Pascual.

Domingo de Pascua

El domingo 5 de abril cerrará el cronograma con dos misas:

09:00: Misa en la capilla del Hospital

10:30: Misa en el templo

Desde la parroquia invitan a toda la comunidad a participar de las distintas celebraciones, que forman parte de una de las fechas más importantes del calendario litúrgico cristiano.