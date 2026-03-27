Semana Santa 2026: cronograma de celebraciones en la parroquia Nuestra Señora de Fátima
La parroquia Nuestra Señora de Fátima dio a conocer el cronograma completo de actividades en el marco de la Semana Santa 2026, con celebraciones litúrgicas y propuestas abiertas a la comunidad.
Las actividades comenzarán el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, que marcará el inicio de una semana de profunda significación religiosa.
Domingo de Ramos
La jornada tendrá dos celebraciones. A las 9:00 se realizará misa en la capilla del Hospital. Luego, a las 10:30, se llevará a cabo la bendición de ramos en el templete del Pilar, en Plaza España, seguida de una procesión hacia la iglesia y la celebración de la misa.
Lunes, martes y miércoles santo
Durante estos tres días se repetirá el mismo esquema:
- 18:30: Viacrucis
- 19:00: Santa misa
Jueves santo
A las 19:00 se celebrará la misa en la Cena del Señor.
Viernes santo
La jornada tendrá dos momentos centrales:
- 16:00: Celebración de la Pasión
- 17:00: Viacrucis por las calles del barrio
Sábado santo
A las 20:00 se realizará la tradicional Vigilia Pascual.
Domingo de Pascua
El domingo 5 de abril cerrará el cronograma con dos misas:
- 09:00: Misa en la capilla del Hospital
- 10:30: Misa en el templo
Desde la parroquia invitan a toda la comunidad a participar de las distintas celebraciones, que forman parte de una de las fechas más importantes del calendario litúrgico cristiano.