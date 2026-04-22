Privatización de rutas: se conocieron tarifas de peaje para las rutas 226, 3 y 205

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión de corredores viales y este martes se conocieron las ofertas económicas para la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, que incluye tramos estratégicos para Olavarría como las rutas nacionales 226, 3 y 205.

La novedad surgió con la apertura del segundo sobre de la licitación, realizada a través de la plataforma Contrat.Ar, donde se presentaron las propuestas económicas de los oferentes interesados en operar estos corredores. Se trata de un proceso que aún debe completar la instancia de adjudicación, por lo que no son tarifas definitivas, sino valores propuestos dentro de la compulsa.

En el Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, que abarca 1.325 kilómetros e incluye la ruta 3 hasta Bahía Blanca, la ruta 205 hasta Bolívar, la ruta 226 hasta Mar del Plata y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Newbery, la oferta económica más baja fue presentada por el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, con una tarifa de peaje de 997 pesos más IVA.

Se trata de corredores centrales para la conectividad de Olavarría, tanto por la circulación cotidiana como por su peso en la logística regional, el transporte de cargas y la actividad productiva.

Desde Vialidad Nacional señalaron que esta etapa comprende rutas ubicadas en el centro del país y que el objetivo es mejorar la conectividad y la seguridad en vías consideradas fundamentales para la logística y el comercio.

El organismo nacional tendrá a su cargo la supervisión de los contratos mediante un esquema de control por resultados, mientras que el nuevo modelo de concesión fue planteado por Nación sin subsidios del sector público.

La apertura de sobres económicos se dio luego de la instancia técnica realizada el pasado 27 de febrero, cuando se presentaron 15 oferentes para la concesión de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales.

Ahora resta avanzar con la evaluación y la adjudicación final de los corredores.

La licitación también quedó envuelta en controversia luego de la impugnación presentada por el Gobierno bonaerense a través de Aubasa, propuesta que fue finalmente descalificada.

Desde la Provincia habían cuestionado el proceso y anticiparon que la discusión continuará por vías judiciales.

Fuente: Agencia DIB y Vialidad Nacional