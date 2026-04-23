Renuncia en el área de Bromatología de Olavarría: los motivos

El Municipio de Olavarría informó la renuncia del director de Bromatología, Agustín Romero. Según el comunicado oficial, el funcionario tomó la decisión a raíz de la difusión de acusaciones calificadas como falsas por la gestión local, las cuales generaron malestar en su entorno personal y familiar.

Romero, médico veterinario de trayectoria en la ciudad, se había incorporado a la función pública para aportar su experiencia en un área técnica clave. Desde el Ejecutivo señalaron que en los últimos días se instalaron versiones sin sustento que derivaron en una exposición con impacto profesional y personal.

Postura oficial

Desde el Municipio agradecieron la predisposición y dedicación de Romero durante su desempeño en el cargo. Asimismo, la gestión emitió un pedido de reflexión sobre el uso de las redes sociales para la difusión de mensajes violentos y acusaciones que afectan a las personas y a su entorno.

Advirtieron que este tipo de dinámicas desalientan la participación de profesionales en la función pública y señalaron que estas situaciones también tienen impacto en otros ámbitos sensibles, como el sistema de salud.