Berta Gurrieri Viuda de Ferrari (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de abril de 2026 a los 85 años de edad. Sus hijos: Ricardo y Vero, Selva y Gabriel, Alejandra y Lucas; sus nietos: Santino, Martina, Allegra, Carolina, Hardy y demás deudos participan su fallecimiento.

Era vecina del Microcentro, nacida en Olavarría y jubilada y pensionada.

Velatorio: España 2942, Departamento «C», jueves 23 de abril de 09:00 a 16:00 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.