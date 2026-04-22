Olavarría ofrece sueldos de hasta $2,5 millones y alquiler para atraer profesionales a terapia pediátrica

El Municipio de Olavarría abrió una convocatoria para incorporar profesionales a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, en el marco de una búsqueda destinada a fortalecer la continuidad y proyección de un servicio estratégico para la ciudad y la región.

La convocatoria contempla distintas modalidades de contratación. Se ofrece un cargo de 36 horas con bloqueo por $2.204.436, o un esquema de 44 horas de guardia con una remuneración de $2.522.183,13 con bloqueo o $1.395.632,97 sin bloqueo, según las necesidades del servicio y la modalidad acordada.

Como incentivo para acompañar la radicación de profesionales, además, se plantea evaluar como propuesta base para elevar al Departamento Ejecutivo el pago de hasta dos años de alquiler de un departamento de un dormitorio, con un valor estimado de $500.000.

Las personas interesadas pueden solicitar información o inscribirse a través de los correos electrónicos [email protected] y [email protected].

Un servicio de referencia regional

Con 30 años de trayectoria, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Municipal es un área clave dentro del sistema sanitario local. Desde el Municipio remarcaron que se trata del único efector de la ciudad para este tipo de atención y que integra la red de cuidados de la provincia de Buenos Aires como centro de referencia regional.

Actualmente el equipo está integrado por cinco profesionales especialistas que trabajan con dedicación exclusiva. La convocatoria apunta a sumar nuevos perfiles para fortalecer la continuidad del servicio.

La unidad cuenta con personal de enfermería capacitado, cobertura de un enfermero por turno de seis horas y un abordaje interdisciplinario junto a especialistas pediátricos y de adultos.

Además, dispone de laboratorio y servicio de técnicos radiólogos de guardia, recursos que permiten responder de manera oportuna a las demandas asistenciales.

En cuanto a infraestructura, posee capacidad potencial para seis unidades de atención, de las cuales tres se encuentran plenamente operativas y equipadas para pacientes críticos.

Desde el Ejecutivo local también destacaron que el Hospital Municipal “Héctor Cura” forma parte de un sistema sanitario integrado junto a 24 Centros de Atención Primaria de la Salud, cuatro hospitales municipales, un hospital provincial y tres clínicas privadas.

En ese marco, se subrayó además la existencia de una oferta permanente de capacitación y educación médica, junto con el aporte académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro.

La convocatoria incorpora además un componente orientado a favorecer la radicación de profesionales, con una presentación de Olavarría como ciudad de destino para el desarrollo laboral y personal.

Desde el Municipio resaltaron la ubicación estratégica del distrito en el centro de la provincia de Buenos Aires, su infraestructura sanitaria, educativa y deportiva, así como las condiciones de calidad de vida que ofrece la ciudad.

La búsqueda se da en un contexto en el que distintos sistemas sanitarios del país enfrentan dificultades para cubrir especialidades críticas, especialmente en áreas de alta complejidad como la terapia intensiva pediátrica. En ese escenario, la propuesta apunta a consolidar un servicio considerado central para la atención de pacientes pediátricos de Olavarría y la región.