Stella Raquel Ferreira Balihaut viuda de Mauro (Q.E.P.D.)

Stella Raquel Ferreira Balihaut Vda. de Mauro (Q.E.P.D.)

Falleció en Cnel. Pringles el día 21 de abril de 2026 a los 93 años de edad. Sus hijos Alberto y Jorge; sus hijas políticas María del Carmen y María Graciela; sus nietos Georgina y Bernardo, Francisco, María Eugenia, María Laura y Agustín participan su fallecimiento. No se realiza velatorio. Sin responso. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio San Vicente. Nacida en Hinojo. Jubilada y pensionada.