El Concejo Deliberante de Olavarría define el aumento del Servicio de Obras Sanitarias

Este jueves 23 de abril, desde las 09:00, se llevará a cabo la cuarta sesión ordinaria del período deliberativo 2026 en el Honorable Concejo Deliberante. El orden del día incluye una variada agenda que abarca desde la actualización de tarifas de servicios públicos hasta pedidos de informes sobre museos y preocupaciones por obras paralizadas.

Uno de los puntos centrales de la jornada será el tratamiento del expediente presentado por Coopelectric referente a la actualización de costos de prestación del servicio sanitario. Asimismo, el cuerpo deliberativo tratará proyectos vinculados a la salud pública, como la licitación para la concesión del servicio de hemodinamia y la locación de un equipo para el Hospital Municipal.

Infraestructura y seguridad vial

El bloque de la UCR y otras fuerzas opositoras impulsan diversos proyectos para mejorar el mantenimiento urbano:

Reductores de velocidad: Se solicita su colocación en Rufino Fal y Ayacucho, y en Ayacucho y avenida Sarmiento.

Iluminación: Se reclama el cumplimiento de la resolución para dotar de luminarias a la calle Corrientes, entre Necochea y avenida Colón.

Senda peatonal: Un pedido para finalizar la construcción y pavimentación de la senda en avenida Avellaneda, entre Circunvalación y Ruta 51.

Ruta 51: Se manifestará preocupación por el estado de la calzada entre los kilómetros 453 y 458.

Preocupación por educación y organismos nacionales

La sesión también tendrá un fuerte componente de reclamo político y social. Se tratarán proyectos de comunicación que manifiestan preocupación por la paralización de la obra en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional.

Además, el bloque Fuerza Patria pondrá en discusión la situación del Servicio Meteorológico Nacional, alertando sobre la desvinculación de personal y la reducción presupuestaria del organismo.

Reconocimientos y cultura

En el plano local, se buscará declarar de Interés Legislativo Municipal al Museo de la Vida Social y Deportiva del Club Loma Negra. También se distinguirá el programa de encuentros de hablantes del dialecto de Alemanes del Volga en Colonia Hinojo y el ciclo literario «Pueblos de Olavarría».

Finalmente, entre los expedientes ingresados, destaca un proyecto de ordenanza para establecer el «Paseo Picapedrero» en la calle Junín, desde San Martín hasta Bolívar.