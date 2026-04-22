Se puso en marcha el campeonato argentino de ruta en Olavarría

Fotos: UCRA

Desde este martes, la ciudad de Olavarría es sede del Campeonato Argentino de Ruta para las categorías Master y Elite II, tanto en damas como en varones. El evento cuenta con la organización de la Asociación Olavarría Centro de Ciclismo y la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo Pista y Ruta (FACPyR).

Las actividades administrativas comenzaron en el Centro Cultural «San José», donde se llevó a cabo la ratificación de inscripciones, verificación de licencias y el congresillo técnico. Durante estas primeras horas, ciclistas de distintos puntos del país se acercaron para completar los trámites obligatorios previos a la competencia.

La acción deportiva se concentrará en el Autódromo Hermanos Emiliozzi, escenario elegido para las pruebas de línea y de contrarreloj individual (CRI).

A continuación, los ganadores de cada categoría en la especialidad de tiempo:

Ganadores de la contrarreloj individual (cri)

Damas +60 años : María Filomena Magallanes (Mendocina) con un tiempo de 17:51.

: María Filomena Magallanes (Mendocina) con un tiempo de 17:51. Damas 50 a 59 años : María Elena Potis (Olavarría Centro) con un tiempo de 16:51.

: María Elena Potis (Olavarría Centro) con un tiempo de 16:51. Damas 40 a 49 años : Yanina Acosta (Entrerriana) con un tiempo de 15:52.

: Yanina Acosta (Entrerriana) con un tiempo de 15:52. Damas 30 a 39 años : María Luján Iara (Oeste Riojano) con un tiempo de 24:33.

: María Luján Iara (Oeste Riojano) con un tiempo de 24:33. Categoría Master E2 : Mario Julio García (Santafesina) con un tiempo de 16:51.

: Mario Julio García (Santafesina) con un tiempo de 16:51. Categoría Master E1 : Juan Carlos Haedo (Mendocina) con un tiempo de 16:35.

: Juan Carlos Haedo (Mendocina) con un tiempo de 16:35. Categoría Master D2 : José Luis Polidori (Juninense) con un tiempo de 14:48.

: José Luis Polidori (Juninense) con un tiempo de 14:48. Categoría Master D1 : Adrián García (Metropolitana) con un tiempo de 14:10.

: Adrián García (Metropolitana) con un tiempo de 14:10. Categoría Master C2 : Ricardo Iriberri (Santafesina) con un tiempo de 21:05.

: Ricardo Iriberri (Santafesina) con un tiempo de 21:05. Categoría Master C1 : Darío Pagliaricci (Olavarría Centro) con un tiempo de 20:30.

: Darío Pagliaricci (Olavarría Centro) con un tiempo de 20:30. Categoría Master B2 : Daniel Ayçaguer (Olavarría Centro) con un tiempo de 27:35.

: Daniel Ayçaguer (Olavarría Centro) con un tiempo de 27:35. Categoría Master B1 : Roberto Washington (Sanjuanina) con un tiempo de 26:40.

: Roberto Washington (Sanjuanina) con un tiempo de 26:40. Categoría Master A2 : Javier López (Metropolitana) con un tiempo de 26:33.

: Javier López (Metropolitana) con un tiempo de 26:33. Categoría Master A1 : Leonardo Ferreira (Cordobesa) con un tiempo de 25:55.

: Leonardo Ferreira (Cordobesa) con un tiempo de 25:55. Categoría Elite II: Carlos Giuliani (Mar y Sierras) con un tiempo de 20:15.

Cronograma para el jueves 23 de abril

Tras la coronación de los especialistas en el cronómetro, este jueves comenzarán las competencias de pelotón en el circuito de 4.117 metros:

09:00 : Pelotón Master E2 (37 KM).

: Pelotón Master E2 (37 KM). 10:30 : Pelotón Master E1 (37 KM).

: Pelotón Master E1 (37 KM). 11:45 : Pelotón Damas (+60 y 50-59 años) (37 KM).

: Pelotón Damas (+60 y 50-59 años) (37 KM). 13:30 : Pelotón Master D2 (49 KM).

: Pelotón Master D2 (49 KM). 15:30: Pelotón Master D1 (49 KM).

Cronograma de las próximas jornadas

De acuerdo con el programa oficial, la actividad continuará de la siguiente manera:

Jueves 23 de abril: Desde las 8:00 se realizarán las pruebas de pelotón para las categorías E1, E2, Damas (50 a 59 y +60 años), D2 y D1, cubriendo distancias de entre 37 y 49 kilómetros.

Desde las 8:00 se realizarán las pruebas de pelotón para las categorías E1, E2, Damas (50 a 59 y +60 años), D2 y D1, cubriendo distancias de entre 37 y 49 kilómetros. Viernes 24 de abril: La jornada iniciará a las 9:00 con las categorías Damas (40 a 49 y 30 a 39 años) y los pelotones C2 y C1, que recorrerán hasta 70 kilómetros en el circuito de 4.117 metros.

La jornada iniciará a las 9:00 con las categorías Damas (40 a 49 y 30 a 39 años) y los pelotones C2 y C1, que recorrerán hasta 70 kilómetros en el circuito de 4.117 metros. Sábado 25 de abril: Se destaca la participación de las categorías Elite II y las divisiones B1 y B2.

Se destaca la participación de las categorías Elite II y las divisiones B1 y B2. Domingo 26 de abril: El cierre del campeonato estará a cargo de las categorías Master A1 y A2, con las pruebas de mayor extensión.

Al finalizar cada categoría, se procederá a la realización de los podios y la entrega de premios en el mismo predio del autódromo.