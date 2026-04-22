La Facultad de Ingeniería impulsó una jornada para fortalecer la investigación

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ingeniería, realizó una jornada de diagnóstico e intercambio orientada a fortalecer la investigación y proyectar nuevas líneas de trabajo dentro de la unidad académica.

La propuesta reunió a docentes-investigadores, autoridades y equipos de trabajo en un espacio pensado para debatir desafíos, compartir experiencias y construir una agenda común para el desarrollo científico.

El encuentro estuvo centrado en analizar el presente de la investigación y pensar estrategias de fortalecimiento. Durante la jornada se abordaron temas vinculados con la consolidación de grupos de investigación, la formación de recursos humanos, el financiamiento, la articulación institucional y la vinculación entre producción científica y territorio.

Desde la Facultad remarcaron que la actividad buscó generar un diagnóstico participativo sobre las fortalezas y desafíos que atraviesa el área, además de promover mayores niveles de intercambio entre equipos que desarrollan distintas líneas de trabajo.

Uno de los ejes del encuentro fue proyectar nuevas herramientas para potenciar la actividad científica. En ese marco, se planteó la necesidad de profundizar políticas que acompañen la investigación, impulsen la cooperación entre grupos y fortalezcan nuevas agendas de producción de conocimiento.

La iniciativa también abrió un espacio de reflexión sobre el rol de la universidad pública en materia de investigación y transferencia, en un contexto marcado por desafíos para el sistema científico.

Desde la unidad académica valoraron la jornada como una instancia para consolidar capacidades institucionales y seguir fortaleciendo el trabajo colectivo en investigación. El intercambio permitió relevar aportes, problemáticas y propuestas para seguir desarrollando el área en la Facultad.