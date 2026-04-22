La Facultad de Ingeniería puso el foco en los caminos rurales de la región

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ingeniería, participó del X Taller Técnico de Caminos Rurales, un encuentro en el que se abordaron desafíos y propuestas vinculadas a la infraestructura vial en zonas productivas.

La actividad se desarrolló en Benito Juárez y reunió a funcionarios provinciales, municipios, profesionales, empresas y actores ligados al sector agropecuario para debatir sobre el presente y futuro de los caminos rurales.

Durante el encuentro, la Facultad expuso su experiencia de trabajo en redes viales y gestión hídrica aplicada a caminos rurales. En ese marco, la decana María Peralta destacó el trabajo que lleva adelante el Área de Hidráulica y Vías de Comunicación del Departamento de Ingeniería Civil, especialmente en articulación con municipios de la región.

Desde la unidad académica remarcaron la importancia de generar soluciones técnicas que contribuyan a mejorar una infraestructura estratégica para la producción, la educación y el acceso a la salud en ámbitos rurales.

La jornada también incluyó una presentación técnica sobre problemáticas concretas que afectan la red vial rural. Entre los temas abordados se trabajó sobre modelación del escurrimiento superficial, impacto hídrico sobre caminos, necesidades de mantenimiento y diseño de obras como alcantarillas para mejorar la transitabilidad.

La delegación de la Facultad estuvo integrada además por la vicedecana Silvana Gobbi, el secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia Joaquín Domato, junto a integrantes del equipo técnico del área.

El taller fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, junto con actores institucionales, académicos y productivos.

Desde la Facultad valoraron el espacio como una instancia para fortalecer vínculos y pensar soluciones para una problemática clave de la región. El encuentro permitió intercambiar experiencias y consolidar una agenda de trabajo en torno a la mejora de la red vial rural bonaerense.