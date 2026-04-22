Coopelectric invita a una charla sobre política ambiental con Marcelo Sarlingo

En el marco del Ciclo de Charlas 2026, Coopelectric realizará una nueva propuesta abierta a la comunidad con la charla “Cuestiones recientes de la Política Ambiental”, a cargo del Dr. Marcelo Sarlingo.

La actividad se desarrollará el jueves 30 de abril a las 19:30 en el Salón Auditórium de Coopelectric, ubicado en Belgrano 2850, con entrada libre y gratuita.

La propuesta buscará abordar debates actuales vinculados al ambiente y los recursos naturales. La reciente discusión en torno a la reforma de la Ley de Glaciares volvió a poner en agenda temas como la gestión de recursos naturales, la preservación de reservas hídricas estratégicas, la protección ambiental, el cambio climático y las tensiones derivadas del desarrollo de actividades económicas.

Durante la charla, Sarlingo desarrollará una mirada integral sobre estas problemáticas a partir de tres ejes centrales: la política ambiental como derecho constitucional, las claves de la política ambiental en Argentina y los costos defensivos en materia ambiental.

Desde la organización señalaron que el encuentro se inscribe en un ciclo que busca generar espacios de reflexión abiertos sobre temas de interés social y actualidad.

Marcelo Sarlingo cuenta con una amplia trayectoria académica y de investigación. Es antropólogo y trabajador social por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, doctor en Filosofía con orientación en Antropología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.