Coopelectric invita a una charla sobre política ambiental con Marcelo Sarlingo

Ciudad
Por En Linea Noticias 0

En el marco del Ciclo de Charlas 2026, Coopelectric realizará una nueva propuesta abierta a la comunidad con la charla “Cuestiones recientes de la Política Ambiental”, a cargo del Dr. Marcelo Sarlingo.

La actividad se desarrollará el jueves 30 de abril a las 19:30 en el Salón Auditórium de Coopelectric, ubicado en Belgrano 2850, con entrada libre y gratuita.

La propuesta buscará abordar debates actuales vinculados al ambiente y los recursos naturales. La reciente discusión en torno a la reforma de la Ley de Glaciares volvió a poner en agenda temas como la gestión de recursos naturales, la preservación de reservas hídricas estratégicas, la protección ambiental, el cambio climático y las tensiones derivadas del desarrollo de actividades económicas.

Durante la charla, Sarlingo desarrollará una mirada integral sobre estas problemáticas a partir de tres ejes centrales: la política ambiental como derecho constitucional, las claves de la política ambiental en Argentina y los costos defensivos en materia ambiental.

Desde la organización señalaron que el encuentro se inscribe en un ciclo que busca generar espacios de reflexión abiertos sobre temas de interés social y actualidad.

Marcelo Sarlingo cuenta con una amplia trayectoria académica y de investigación. Es antropólogo y trabajador social por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, doctor en Filosofía con orientación en Antropología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!