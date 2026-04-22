Cabecera del transporte público: Tras un compromiso del Municipio, la UTA Olavarría levantó una medida de fuerza

La delegación Olavarría de la Unión Tranviarios Automotor informó que quedó sin efecto la medida de fuerza que iba a implementarse este jueves y que contemplaba que las unidades dejaran de ingresar al Campus Universitario.

La decisión fue comunicada este miércoles a través de un parte difundido por el gremio, al que accedió En Línea Noticias.

Según explicó UTA, la suspensión responde a avances concretos en un reclamo histórico vinculado a la construcción de las cabeceras. Desde la organización señalaron que recibieron información de autoridades municipales y de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires confirmando que los pliegos licitatorios para esas obras están en marcha y en una etapa avanzada.

“Entendiendo que esto representa un avance concreto en un reclamo histórico de los trabajadores, se resuelve suspender la medida prevista, a la espera del inicio efectivo de las obras”, señalaron desde la UTA Delegación Olavarría Lista Celeste y Blanca.

Además advirtieron que mantendrán el seguimiento sobre los compromisos asumidos. “Continuaremos en estado de seguimiento permanente, exigiendo el cumplimiento de los plazos y compromisos asumidos”, agregaron.

Un reclamo con antecedentes

La decisión del gremio se da en un contexto donde ya existían avances sobre el proyecto. En febrero, el Municipio había informado el inicio de trabajos en el Campus para concretar la denominada cabecera para trabajadores del transporte público, con movimientos de suelo y acondicionamiento del espacio donde se prevé montar instalaciones sanitarias y de apoyo para choferes.

La iniciativa surgió de un acuerdo entre el Municipio y la Universidad tras una reunión encabezada por el intendente Maximiliano Wesner y el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Aba, en la que se formalizó la cesión de un sector del predio universitario para desarrollar el proyecto.

La obra contempla además adecuaciones para ingreso, egreso y estacionamiento de unidades, y apunta no solo a mejorar las condiciones laborales de los choferes sino también a fortalecer el servicio para quienes utilizan diariamente el transporte hacia el Campus.

Desde el sector gremial vienen planteando ese pedido desde hace más de 15 años.

Con este escenario, y a la espera del avance efectivo de las obras, los colectivos ingresarán normalmente al Campus y quedó desactivada la medida anunciada.