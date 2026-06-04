Obra cloacal paralizada en avenida Pellegrini: la UCR pide informes al Municipio

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical de Olavarría presentó un pedido de informes en el Honorable Concejo Deliberante para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal explicaciones sobre la paralización de la obra de ampliación de la red cloacal en el Barrio 10 de Junio.

Los trabajos se encuentran frenados en la avenida Pellegrini, entre las calles Canaveri y Rendón. La iniciativa legislativa exige al gobierno local datos sobre el estado actual de la obra, los pasos a seguir tras las complicaciones técnicas informadas y el nuevo plazo estimado para la finalización de las tareas.

Asimismo, el documento solicita precisiones sobre el ordenamiento del tránsito en el sector, el control de las infracciones por circular a contramano en la zona afectada y si se han registrado actas por estos motivos.

El concejal Francisco González indicó que los vecinos del sector señalaron que los trabajos están detenidos desde marzo, y que a fines de abril el Municipio comunicó la existencia de inconvenientes para la continuidad de la obra. Según el legislador, la paralización afecta la circulación vial y la actividad de los comercios ubicados sobre la avenida Pellegrini.