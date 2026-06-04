Con un gran marco de público se inició la capacitación de Horacio Anselmi

Imágenes Mauricio Latorre

El reconocido preparador físico y entrenador de deportistas de alto rendimiento, Horacio Anselmi, encabezó este jueves en el Salón Rivadavia una jornada doble de formación en el marco del programa municipal «Olavarría se Capacita». La propuesta, organizada por la Subsecretaría de Deportes, funcionó como un espacio de debate e intercambio destinado a personas vinculadas con la actividad deportiva local.

La actividad, de carácter libre y gratuito, se dividió en dos bloques temáticos bajo el título general de “Estrategias deportivas y preparación física”.

Durante la mañana, en el horario de 9:30 a 11:30, el especialista abordó la temática de “Detección de Talentos”, una convocatoria orientada especialmente a profesores de educación física y entrenadores. Por la tarde, entre las 14:30 y las 16:30, la actividad continuará con una charla abierta centrada en las “Tendencias de la preparación física actual”.

Anselmi cuenta con una destacada trayectoria en el deporte de alto rendimiento, habiendo integrado el cuerpo técnico del equipo argentino campeón de la Copa Davis 2017. También se desempeñó como preparador físico de las selecciones nacionales de Los Pumas y Las Leonas, y entrenó a figuras como David Nalbandian, Juan Martín del Potro, Gabriela Sabatini, Gastón Gaudio, Guillermo Coria y José Meolans.