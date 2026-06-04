Nuevo llamado a inscripción al Registro de Cuidadores Familiares: el Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría integra la prueba piloto

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Hasta el próximo 19 de junio permanecerá abierta la inscripción para personas interesadas en incorporarse al Registro de Cuidadores Familiares, una iniciativa impulsada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense destinada a brindar referentes de cuidado a niños, niñas y adolescentes que viven en instituciones y para quienes la adopción no constituye una alternativa posible.

La convocatoria tiene una vinculación directa con Olavarría, ya que el Juzgado de Familia N° 2 local, a cargo del doctor Santiago Guillermo Arrondo, integra la prueba piloto que se desarrolla en distintos puntos de la provincia y es el organismo de referencia para los aspirantes domiciliados en los departamentos judiciales de Azul y Bahía Blanca.

Quienes deseen postularse deberán completar un formulario de preinscripción para participar de dos talleres grupales de información y evaluación que se realizarán en modalidad virtual los días 24 de junio y 1 de julio, desde las 9.

El Registro de Cuidadores Familiares busca dar respuesta a la situación de adolescentes de entre 10 y 17 años alojados en instituciones. Se trata de casos en los que no se han encontrado postulantes en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, en los que los jóvenes no brindan su consentimiento para ser adoptados o en los que la adopción no resulta la figura más adecuada.

La experiencia comenzó en 2019 en el Departamento Judicial San Martín y luego fue extendiéndose a distintos juzgados bonaerenses. Mediante la Resolución SP N° 776/25, el Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría fue incorporado al programa en reemplazo del Juzgado de Familia N° 1 de Tandil.

De acuerdo con la normativa vigente, las postulaciones de aspirantes domiciliados en los departamentos judiciales de Azul y Bahía Blanca son canalizadas a través del juzgado olavarriense, que participa activamente en esta experiencia orientada a generar entornos familiares y de acompañamiento para adolescentes que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.