Boqueteros robaron en un Rapipago de Barrio Pueblo Nuevo

Durante la madrugada de este martes se registró un ilícito en un local de Rapipago situado en el Barrio Pueblo Nuevo. Los autores del hecho ingresaron a través de una vivienda lindera que se encuentra deshabitada, demostrando planificación e información previa.

Para cometer el robo, los delincuentes utilizaron una lona verde en la tranquera de la propiedad vecina con el objetivo de ocultar su presencia y trabajar sin ser vistos desde el exterior. Una vez en el interior, realizaron un boquete en la pared medianera para acceder al local comercial.

Durante su permanencia en el lugar, los autores taparon las cámaras de seguridad internas para evitar ser registrados. Tras violentar el lugar, se llevaron una suma superior al millón de pesos en efectivo. Además, intentaron abrir la caja fuerte del local utilizando herramientas, sin lograr su objetivo.

El hecho fue advertido por el sistema de alarmas. Sin embargo, al arribar personal policial al lugar, los delincuentes ya se habían retirado.

Actualmente, trabajan en la escena efectivos de la comisaría primera y peritos de la Policía Científica, quienes buscan huellas y rastros que permitan identificar a los autores del hecho. (En Línea Noticias)