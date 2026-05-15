La Pastoral Social Región Platense pidió garantizar los derechos en materia de seguridad social

La Pastoral Social Región Platense difundió un comunicado titulado “La seguridad social no es un privilegio, es un derecho”, en el que expresó preocupación por la situación que atraviesan jubilados, personas con discapacidad, pacientes con tratamientos médicos y personas en situación de calle.

La Pastoral Social Región Platense está integrada por distintas diócesis bonaerenses, entre ellas la Diócesis de Azul.

En el documento señalaron que “muchas personas que han trabajado toda su vida no logran cubrir sus necesidades básicas”, aun contando con cobertura previsional y sanitaria. También advirtieron sobre las dificultades que enfrentan numerosos jubilados para acceder a medicamentos y sostener tratamientos médicos.

La entidad sostuvo además que existe “desfinanciamiento de prestaciones destinadas a personas con discapacidad” y cuestionó que personas en situación de calle sean “criminalizadas o tratadas como un problema de seguridad”.

En el texto remarcaron que “la seguridad social es un derecho fundamental” y afirmaron que “no es una concesión ni un privilegio”.

El comunicado también cita al Papa Francisco y al Papa León XIV para reforzar el llamado a proteger a los sectores más vulnerables.

Finalmente, la Pastoral Social convocó a dirigentes políticos, sociales y económicos, así como a toda la sociedad, a “asumir con responsabilidad y sensibilidad humana el compromiso de cuidar a quienes más sufren”, promoviendo el acceso a condiciones de vida dignas.