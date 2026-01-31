Investigan un presunto caso de abuso en el campo «Los Gatos» y la familia Galli desmintió vinculos con denunciado

La fiscal Mariela Viceconte encabeza una investigación penal a raíz de un presunto caso de abuso sexual ocurrido en el campo «Los Gatos», propiedad de la familia Galli.

Según se pudo confirmar a través de voceros oficiales, los hechos tienen como presunta víctima a una joven de alrededor de 20 años, quien radicó la denuncia en el Destacamento de San Jorge, en el partido de Laprida. A partir de allí se iniciaron las actuaciones judiciales que actualmente se encuentran en una etapa inicial. Como parte de las diligencias, la justicia ordenó diversas pericias sobre la denunciante, cuyos resultados se mantienen en reserva dada la naturaleza de lo denunciado.

La joven relató haber sido abusada por un hombre a quien identificó y ubicó dentro del mencionado establecimiento rural. Al momento de los hechos, se encontraban en la finca otros hombres y también hermanas de la denunciante.

De acuerdo con las mismas fuentes, tras formularse la denuncia, un hermano de la joven se dirigió al lugar donde increpó y golpeó a los hombres que estaban en la finca. Como consecuencia de este altercado, dos personas debieron ser asistidas en el Hospital Municipal de Laprida.

Actualmente, las actuaciones judiciales se encuentran caratuladas como «abuso sexual con acceso carnal», mientras que en paralelo se investigan los hechos que involucran al hermano de la presunta víctima bajo las carátulas de «lesiones graves y leves» y «hurto de automotor».

El descargo de la familia Galli

Tras la difusión de los hechos, el concejal Hilario Galli utilizó su cuenta de Instagram para brindar precisiones sobre la situación. En su comunicado, aclaró que el hecho judicial que se investiga no involucra a ningún integrante de su familia.

Galli sostuvo que la persona denunciada no es amigo ni allegado suyo ni de su primo, y remarcó que el hombre se encontraba alojado en una vivienda del campo de forma circunstancial por motivos laborales en la zona. «Utilizar nuestro apellido para generar asociaciones que no existen es injusto y dañino, más aún frente a una situación tan grave», concluyó el edil.