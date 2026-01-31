Atraparon a un hombre que participó de un asalto en una vivienda

Un hombre fue aprehendido luego de protagonizar un violento robo en una vivienda ubicada sobre la avenida Avellaneda al 5200, en inmediaciones del barrio Facundo Quiroga I.

El operativo se inició tras un llamado al 911 que alertó al personal del Comando de Patrullas sobre el ingreso de un delincuente a un domicilio de la zona.

Según se pudo establecer, el hombre saltó un paredón de más de dos metros de altura y accedió a la propiedad a través de una ventana del patio trasero. Una vez en el interior, amenazó verbalmente a la víctima y sustrajo diversas pertenencias y dinero en efectivo antes de darse a la fuga.

Tras un operativo cerrojo desplegado en las inmediaciones, los efectivos policiales lograron localizar y capturar al sospechoso en la intersección de la avenida La Rioja y calle 20 bis.

Al momento de la requisa, el hombre tenía entre sus ropas billetes de distinta denominación que coincidían con el monto robado, mientras que a escasos metros del lugar del arresto se hallaron el resto de los elementos sustraídos y un revólver calibre 22.

El detenido fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la UFI N° 10 que se encuentra a cargo de la doctora Mariela Viceconte. La causa fue caratulada preventivamente como robo agravado.